رياضة | عرض سعودي وآخر إماراتي يهددان مسيرة نجم الشباك في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض سعودي وآخر إماراتي يهددان مسيرة نجم الشباك في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض جهاز الكرة بنادى الزمالك فتح ملف رحيل المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية وفي مقدمتها عرض مغري من العين الإماراتي.

وتحدث اللاعب مع إدارة الزمالك فى الأيام الماضية، وأكد لهم وصول عروض خليجية للحصول على خدماته وتحديدا من العين الإماراتى بالإضافة إلى عرض من الدورى السعودى.

وقوبلت العروض التي تلقها النجم المغربي برفض تام من جانب إدارة الزمالك ل، باعبتاره من العناصر المهمة والأساسية التى يعتمد عليها الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق".

ويرغب مجلس الزمالك فى تمديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء، لقطع الطريق أمام الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته.