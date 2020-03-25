الامارات | فابريغاس يطلب من الشعب اللبناني البقاء في منازلهم.. وأكل الشاورما

شكرا لقرائتكم خبر عن فابريغاس يطلب من الشعب اللبناني البقاء في منازلهم.. وأكل الشاورما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت دانيلا سمعان زوجة سيسك فابريغاس لاعب خط وسط فريق موناكو الفرنسى عبر إنستغرام فيديو طريف لكواليس رسالة فابريغاس لجمهوره في لبنان باللغة العربية من أجل البقاء بالمنزل للحد من انتشار فيروس كورونا. وظهرت دانيلا وهي تنطق كلمات باللغة العربية ويرددها فابريغاس بصعوبة وهو يقول «مرحبا معكم فابريغاس خليكم بالبيت وكلو شاورما». وعلقت دانيلا سمعان على الفيديو «رسالة من زوجي الحبيب إلى الشعب اللبناني». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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