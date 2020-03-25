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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارتينيلي: أرغب ان أصبح أسطورة آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
حسم لاعب نادي ارسنال غابرييل مارتينيلي الشكوك حول مستقبله مع المدفعجية مشيرا الى بقاءه في النادي الانكليزي لمواسم اضافية.
وكان البرازيلي الشاب قد ارتبط باخبار تحدثت عن رغبة ريال مدريد الاسباني في الحصول على خدماته.
كلام مارتينيلي جاء في تصريحات نقلتها صحيفة ديفنسا سنترال الاسبانية حيث قال:" أنا الان أريد فقط الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الانكليزي والمزيد من الألقاب، حتى يكون مشجعو ارسنال سعداء للغاية".
واضاف:" إنهم يستحقون الأفضل، ليس فقط المشجعين ولكن ايضا موظفي النادي".
وواصل الشاب البالغ من العمر 18 ربيعا: "أود ان أفعل شيئا لهذا الفريق، بعد كل ما فعلوه من أجلي حتى الان، أرغب ان أصبح أسطورة ارسنال".
واتم اللاعب الشاب تصريحاته بالحديث عن المدرب الاسباني ميكال ارتيتا: "إنه مدرب رائع، يضغط علي حتى أقوم بتحسين طريقة لعبي، ليس في الهجوم فقط، ولكن ايضا في الدفاع، إنه يقول لي ما يجب ان افعله بالضبط في أرض الملعب، يركز دائما على التفاصيل".
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