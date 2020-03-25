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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يسعى لضم لاعب ريال مدريد الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
تحدثت تقارير صحفية انكليزية عن رغبة نادي مانشستر سيتي في تدعيم صفوفه من الدوري الاسباني الصيف المقبل.
وبحسب شبكة تريبال فوتبول البريطانية فان المدير الفني للفريق الانكليزي بيب غوارديولا قد طلب من ادارة السكاي بلوز العمل على ضم لاعب ريال مدريد الكولومبي جايمس رودريغيز.
واشارة الشبكة الى ان المدرب الاسباني معجب باللاعب الكولومبي الذي بات خارج حسابات المدير الفني للنادي الملكي زيدان حيث لم يتمكن من المشاركة كثيرا هذا الموسم.
وافادت الصحيفة الى ان غوارديولا يسعى من خلال هذه الصفقة الى تعويض رحيل الاسباني دايفيد سيلفا الذي ينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم الحالي.
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