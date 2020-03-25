شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المايسترو يتبرع للعائلات المتضررة من الكورونا في سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 اعلن نجم كرة المضرب السويسري، المايسترو روجيه ​فيدرر​ تبرعه الى جانب زوجته بمبلغ قدره مليون فرنك سويسري للعائلات المتضررة من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في بلاده، ليسير على خطى كل من نجم الارجنتين ​ليونيل ميسي​ مهاجم ​برشلونة​، ومدرب ​مانشستر سيتي​، بيب غوارديولا ، بالاضافة الى قائد ​البرتغال​ ومهاجم ​يوفنتوس​، ​كريستيانو رونالدو​ ووكيل أعماله ​خورخي منديز​ والعديد من نجوم الرياضة في العالم.

وقال فيدرر في رسالة صغيرة:" هذه أوقات صعبة على الجميع، ولا يجب أن نترك أي شخص وحده، ميركا وأنا قررنا التبرع بمليون فرنك سويسري، لأكثر العائلات المتضررة في ​سويسرا​، مساهمتنا مجرد بداية، نتمنى من الآخرين تقديم المساعدة للمزيد من العائلات المحتاجة، معا نستطيع اجتياز الأزمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المايسترو يتبرع للعائلات المتضررة من الكورونا في سويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.