- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعتمد تشكيل اللجان الدائمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم برئاسة راشد بن حميد النعيمي اليوم الأربعاء التشكيل الجديد للجانه الدائمة ، حسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد على الانترنت.
وقرر الاتحاد تعيين يوسف حسين السهلاوي رئيسا للجنة المنتخبات والشئون الفنية على أن يكون سيف المنصوري نائبا له ، كما شهد تشكيل اللجنة تواجد محمد الظاهر مستشارا لها.
وضمت عضوية لجنة المنتخبات كلا من عدنان الطلياني وعبد الله الحمادي ومحمد هلال الظاهري وعبد الحميد المستكي وعادل عبد العزيز.
كما قرر الاتحاد إسناد رئاسة لجنة المسابقات لأحمد النعيمي ، وتعيين سيف المنصوري نائبا له، وبعضوية أحمد النعيمي ومحمد سعيد الحتاوي وجمعة العبدولي، فيما يتولى يحيى المطروشي مهمة مستشار اللجنة.
وتولى سالم الشامسي مسؤولية رئاسة اللجنة المالية للاتحاد ، فيما تولى علي البدواوي مهمة رئاسة لجنة الحكام ، وتولى إبراهيم الحمادي رئاسة لجنة الشؤون المجتمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعتمد تشكيل اللجان الدائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.