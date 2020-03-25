الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعتمد تشكيل اللجان الدائمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم برئاسة راشد بن حميد النعيمي اليوم الأربعاء التشكيل الجديد للجانه الدائمة ، حسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد على الانترنت.



وقرر الاتحاد تعيين يوسف حسين السهلاوي رئيسا للجنة المنتخبات والشئون الفنية على أن يكون سيف المنصوري نائبا له ، كما شهد تشكيل اللجنة تواجد محمد الظاهر مستشارا لها.

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وضمت عضوية لجنة المنتخبات كلا من عدنان الطلياني وعبد الله الحمادي ومحمد هلال الظاهري وعبد الحميد المستكي وعادل عبد العزيز.

كما قرر الاتحاد إسناد رئاسة لجنة المسابقات لأحمد النعيمي ، وتعيين سيف المنصوري نائبا له، وبعضوية أحمد النعيمي ومحمد سعيد الحتاوي وجمعة العبدولي، فيما يتولى يحيى المطروشي مهمة مستشار اللجنة.

وتولى سالم الشامسي مسؤولية رئاسة اللجنة المالية للاتحاد ، فيما تولى علي البدواوي مهمة رئاسة لجنة الحكام ، وتولى إبراهيم الحمادي رئاسة لجنة الشؤون المجتمعية.