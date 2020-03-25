شكرا لقرائتكم فضل الله: إلغاء الدوري يمنع تتويج بطل أو تحديد هابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية واستاذ القانون الدولي موقف تحديد بطل الدوري والفرق الهابطة للقسم الثاني حال استمرار إيقاف وتجميد النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال فضل الله أنه حال الغاء المسابقة هذا الموسم بسبب الظروف القهرية التي يمر بها العالم، يصبح الدوري المصري الممتاز هو والعدم سواء.

وتابع خبير اللوائح والقوانين الرياضية أنه لا يمكن تحديد بطل الدوري المصري ويتبقى في المسابقة نصفها تقريبا كما لا يمكن الحكم بهبوط الفرق الثلاثة في مؤخرة جدول الترتيب.

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وأضاف:"في حالة استمرار التجميد تلغى المسابقة وكأنها لم تكن، ويندرج خلف ذلك الغاء المسابقات في باقي الأقسام، تلعب مسابقة جديدة في كل الأقسام بدءا من الموسم المقبل ولا تعتبر مكملة لهذا الموسم".

في سياق متصل أكد فضل الله انه ليس من حق اللجنة الأوليمبية أو أي جهة اخرى تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية لأن موعدها محدد بنص قاطع في القوانين واللوائح.

وكان رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية قد المح الى وجود مقترح بتأجيل الانتخابات بعد قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا.