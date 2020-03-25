الامارات | بالصور.. الحجر الصحي يحوّل لاعب تنس إلى شخض مجنون

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الحجر الصحي يحوّل لاعب تنس إلى شخض مجنون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب التنس السويسري، ستانيسلاس فافرينكا، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صوراً تعكس حالة الملل والإرهاق النفسي التي يعانيها، وحولته إلى مجنون في سلوكه داخل المنزل خلال الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وتناقل عشاق الكرة الصفراء صوراً لفافرينكا، أبرزها تلك التي يتناول فيها العشاء برفقة دمية على شكل دب أبيض كبير.

ويلتزم فافرينكا المنزل تطبيقاً لنصائح السلطات في بلاده والعالم، في وقت يحلم فيه الرياضيون عودة النشاط الرياضي عموماً والتنس الأرضي على وجه الخصوص.