الامارات | اعتماد تشكيل اللجان الدائمة في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تشكيل اللجان الدائمة في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، تشكيل اللجان الدائمة طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد. وأكد الاتحاد في بيان صحافي اليوم أن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية تضم، يوسف السهلاوي (رئيساً)، وسيف المنصوري (نائباً للرئيس)، ومحمد حماد الظاهري (مستشاراً)، والأعضاء: عدنان الطلياني، عبدالله الحمادي، محمد هلال الظاهري، عبدالحميد المستكي وعادل عبدالعزيز.

في المقابل يترأس لجنة المسابقات، أحمد النعيمي، وسيف المنصوري نائباً، والأعضاء: أحمد النعيمي، الدكتور محمد الحتاوي، جمعة العبدولي، ويحيى المطروشي مستشارا. أما اللجنة المالية فيترأسها سالم الشامسي، وأحمد النعيمي نائباً، والأعضاء: فهد الشحي، محمد عبدالله ولطيفة العوضي.

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ويترأس لجنة الحكام علي حمد، وسالم الشامسي نائبا، وعلي بوجسيم مستشاراً، والأعضاء: صالح المرزوقي، إبراهيم المنصوري، حمد حسن، عوض الظاهري وفاطمة العامري. ويترأس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين هشام محمد الزرعوني، وأمل بوشلاخ نائبا، والأعضاء: ماجد الجلاف، حسن المراشدة ويعقوب العلي. وفي المقابل يترأس لجنة الشؤون المجتمعية إبراهيم الحمادي، وعمران الجسمي نائبا، والأعضاء: مريم حمد، إبراهيم الشحي وغانم جمعة. وأخيرا لجنة الاستراتيجية والاستثمار برئاسة خلفان بالهول، وإبراهيم الحمادي نائباً، وبعضوية أبوبكر الحسيني، صفاء تريم وأحمد الطنيجي.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على تشكيل لجنة العلاقات الدولية والاتصال المؤسسي برئاسة سالم علي الشامسي، عضو مجلس الإدارة، كما حدد مجلس الإدارة مدة عمل اللجنة واختصاصاتها.