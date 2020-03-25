الامارات | فيدرر وزوجته يتبرعان بمليون دولار لمساعدة الفقراء في مواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر وزوجته يتبرعان بمليون دولار لمساعدة الفقراء في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر تبرعه وزوجته ميركا بمبلغ مليون فرنك سويسري (مليون دولار أميركي) للأسر الفقيرة في بلاده التي تعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فيدرر (38 عاما) حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام (20): "إنه وقت عصيب بالنسبة لنا جميعا ولا ينبغي ان نترك أحدا بمفرده، قررت أنا وميركا التبرع بمليون فرنك سويسري للأسر الأكثر حرمانا في سويسرا"، جاء ذلك في رسالة نشرها باللغات الفرنسية والإنكليزية والألمانية عبر حسابه على تطبيق انستغرام.

وسجلت في سويسرا حتى اليوم الأربعاء أكثر من عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أدى الى وفاة نحو 150 شخصا.

Advertisements

وأضاف فيدرر: "مساهمتنا ليست سوى البداية، نأمل أن ينضم إلينا آخرون في مساعدة المزيد من الأسر المحتاجة، معا، يمكننا التغلب على هذه الأزمة! حافظوا على صحتكم".

ولم يحدد المصنف الأول عالميا سابقا والرابع حاليا، الذي يعد من أعلى الرياضيين أجرا في العالم، حيث قدرت مجلة "فوربس" الأميركية إيراداته بنحو 93,4 مليون دولار في عام 2019، الشكل الذي ستتخذه هذه الهبة.

وشددت الحكومة السويسرية منذ الجمعة اجراءاتها للحد من تفشي الوباء، وحظرت التجمعات التي تضم أكثر من خمسة اشخاص، بينما يواجه أي شخص يقف على مسافة تقل عن مترين من الآخرين، خطر الغرامة.