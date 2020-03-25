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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دورتموند يتوقع عرض من الريدز من اجل سانشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
كشفت صحيفة Standard Sport، أن ادارة فريق بوروسيا دورتموند الالماني تتوقع وصول عرض من متصدر الدوري الانكليزي الممتاز "البريميرليغ"، فريق ليفربول لضم نجمه الانكليزي الشاب في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
حيث أكدت الصحيفة أن جادون سانشو قد يكون هدفاً مغرياً للريدز بحسب توقعات مصادر اسود الفستيفالين، رغم أنه من غير المحتمل حدوث ذلك.
وتحدثت تقارير اخرى ان مدرب الليفر، يورغن كلوب متردد في دفع أكثر من 100 مليون باوند في لاعب ليس افضل من صلاح أو ماني، ومن المرجح أن يتجه سانشو إلى مانشستر يونايتد.
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