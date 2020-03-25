دورتموند يتوقع عرض من الريدز من اجل سانشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

كشفت صحيفة Standard Sport، أن ادارة ​فريق بوروسيا دورتموند الالماني​ تتوقع وصول عرض من متصدر الدوري الانكليزي الممتاز "البريميرليغ"، فريق ​ليفربول​ لضم نجمه الانكليزي الشاب في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



حيث أكدت الصحيفة أن جادون ​سانشو​ قد يكون هدفاً مغرياً للريدز بحسب توقعات مصادر ​اسود الفستيفالين​، رغم أنه من غير المحتمل حدوث ذلك.

وتحدثت تقارير اخرى ان مدرب الليفر، ​يورغن كلوب​ متردد في دفع أكثر من 100 مليون باوند في لاعب ليس افضل من صلاح أو ماني، ومن المرجح أن يتجه سانشو إلى ​مانشستر يونايتد​.