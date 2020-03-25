فناربخشه يرسل لاعبا وأحد أفراد الجهاز الطبي لمستشفى لإجراء فحوص كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

أعلن نادي فناربخشه التركي لكرة القدم اليوم الأربعاء نقل أحد لاعبيه وأحد أفراد الجهاز الطبي لمستشفى لإجراء فحوص فيروس كورونا بعد أن ظهرت عليهما بعض الأعراض خلال اختبار للفريق.



وفي الأسبوع الماضي أصبحت تركيا من آخر الدول التي قررت وقف النشاط الرياضي في أراضيها عندما اتخذت القرار بعد ضغوط من الأندية واللاعبين والمدربين.

وتعرضت تركيا لضغوط دولية لتعليق المنافسات الرياضية بعد توقف معظم بطولات الدوري الأوروبية وبطولات عالمية أخرى بسبب مخاوف من انتشار العدوى بالفيروس.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس في تركيا إلى 44 أمس الثلاثاء في حين وصل عدد حالات الإصابة بالعدوى إلى 1872.

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وقال فناربخشه في بيان إنه أجرى اختبارات للكشف عن فيروس كورونا لجميع أفراد الفريق.

وأضاف "تم نقل لاعب بالفريق وأحد أفراد الجهاز الطبي إلى مستشفى لاجراء المزيد من الفحوص وتلقي العلاج".

ويأتي بيان فناربخشه بعد يومين من الكشف عن إصابة فاتح تريم مدرب الغريم غلطة سراي بفيروس كورونا وخضوعه للعلاج في مستشفى.

وقال بيشكطاش، الذي يعد من بين أكبر ثلاثة أندية في تركيا، أمس الثلاثاء إن اختبارات أجراها للفريق أظهرت عدم إصابة أي لاعب أو أي فرد من الجهاز الفني والعاملين بالفيروس.

وكان فريق فناربخشه لكرة السلة أعلن السبت الماضي أن لاعبي الفريق وطاقمه الفني الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا أرسلوا للمستشفى للخضوع للفحوص.