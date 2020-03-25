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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس اتحاد الكرة الإسباني يقدم مساعدات مالية للأندية المتعثرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
وعد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء بتقديم قروض بدون فائدة للأندية التي تعاني من الآثار المالية المترتبة على انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).
وقال روبياليس، في بيان صدر اليوم ، إن قروض بقيمة أربعة ملايين يورو (3ر4 مليون دولار) ستكون متاحة لأندية كرة القدم التي تلعب في القسمين الثالث والرابع بإسبانيا ، وأن هذه القروض قابلة للسداد على مدى موسمين.
وعانت الأندية التي تلعب خارج القسمين الأول والثاني من انخفاض دخلها الرئيسي من إيرادات المباريات إلى الصفر ، خاصة مع عدم وجود عائدات من البث التليفزيوني لها ، بسبب توقف النشاط الكروي في إسبانيا، وتأجيل جميع المباريات.
وعرض روبياليس على الأندية التي تلعب في القسمين الأول والثاني فرصة المشاركة في مفاوضات جماعية مع وكالة ائتمان لتأمين المزيد من تمويل الطوارئ.
كما أتاح رئيس اتحاد الكرة الإسباني أخصائيي العلاج الطبيعي وعلماء النفس الرياضي للاعبين، وكرر عرضه باستخدام الفندق بمجمع تدريب المنتخبات الوطنية كمستشفى.
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