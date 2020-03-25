لاعبو الكريكيت في بنجلاديش يتبرعون بنصف رواتبهم الشهرية لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

تبرع 17 لاعبا من أبرز لاعبي الكريكيت في بنجلاديش بنصف رواتبهم الشهرية للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص على الأقل في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.



وقال مشفق الرحيم، كابتن فريق بنجلاديش للكريكيت سابقا، اليوم الأربعاء إن لاعبي الكريكيت أسسوا صندوقا بقيمة 3 ملايين تاكا (35400 دولار) يتم منحها للحكومة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا وذكر مشفق الرحيم في منشور على فيسبوكأإن "هذا المبلغ ليس كافيا لكسب المعركة. سوف نتمكن من كسب المعركة فقط إذا تقدم المزيد من الناس بإسهاماتهم"، داعيا الأشخاص من جميع الفئات للاتحاد سويا خلال هذا الوقت العصيب.

يشار إلى أن الراتب الشهري للاعبي الكريكيت في بنجلاديش ليس موحدا. ويتم تحديد الراتب على أساس مستويات اللاعبين أو عقودهم.

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ومع تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم، وصل عدد حالات الوفاة الناتجة عن مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا إلى خمس حالات، وفقا لما قالته ميرجادي سابرينا فلورا، المتحدثة باسم معهد علم الأوبئة ومكافحة الأمراض والبحوث.

ولكن لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بعد أن فحص المعهد 82 شخصا خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وسجلت بنجلاديش حتى الآن 39 حالة إصابة بكورونا.

وأغلقت بنجلاديش المدارس وأماكن العمل للقطاع الخاص والعام حتى الرابع من نيسان/أبريل بعد أن سجلت أول حالة إصابة في 18 أذار/مارس، وذلك للمساعدة على منع انتشار الفيروس.

وسوف يبدأ حظر وسائل النقل على مستوى الدولة غدا الخميس.