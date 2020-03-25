المنتخب الإسباني لكرة القدم يضع فندقه تحت تصرف السلطات الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

وضع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم فندق المنتخب الوطني وبعض العاملين في الاتحاد تحت تصرف السلطات الصحية للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.



وتشهد إسبانيا حاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات بأوروبا بعد إيطاليا، إذ بلغ عدد موتى كورونا فيها 3434 وزادت الإصابات عن 47 ألف حالة مؤكدة.

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وأبلغ روبياليس مؤتمرا صحفيا "وضعنا فندق المنتخب الوطني تحت تصرف السلطات لاستخدامه كمستشفى وأيضا لإقامة العاملين في مجال الصحة.

"كما وضعنا بعض فرقنا الطبية وأطقم العلاج الطبيعي تحت تصرف السلطات الصحية".

وتعهد روبياليس أيضا بتقديم مساعدات مالية للأندية الأكثر احتياجا والتي تضررت ايراداتها بشدة بسبب تفشي الفيروس الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي في إسبانيا لأجل غير مسمى.