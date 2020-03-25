شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يقود السباق للحصول على سانشو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 اشارت صحيفة ستاندرد الى ان نادي ​مانشستر يونايتد​ يقوج السباق من اجل الحصول على خدمات لاعب نادي ​بوروسيا دورتموند​ الانكليزي ​جايدن سانشو​ خلال فترة الانتقالات اصليفية القادمة، واضافت الصحيفة ان الفريق الالماني يزداد ثقة بان سانشو لن يبقى معه خلال الفترة القادمة.

واعتبرت الصحيفة البريطانية ان المدير الفني لليونايتد اوليه غونار سولسكاير يعتبر سانشو خياره الاول خلال الصيف القادم، حيث سيسعى الى الحصول على اللاعب الذي يبلغ 20 من العمر مقابل 100 مليون باوند، في وقت قد يسعى تشيلسي الى رفع العرض المقدم الى اللاعب الى 120 مليون باوند.

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