شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب حراس ليفربول يشيد باليسون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 تحدث مدرب حراس فريق ​ليفربول​ الانكليزي، ​جون اكتيربيرغ​ عن براعة حارس الفريق الدولي البرازيلي ​اليسون بيكر​ بعد افتقاده في اياب دور الـ 16 خلال فعاليات ​دوري ابطال اوروبا​ حيث خرج ​الريدز​ امام اتلتيكو مدريد الاسباني.

وقال جون اكتيربيرغ مدرب حراس ليفربول:" أليسون حارس لا يخاف، إذا قرر فعل شيء فسيفعله، وفي ذهنه، يعرف ما يفعل ولا يتردد، هذا هو أسلوب حراسة المرمى الطبيعي، لا يخاف شيئاً، يقرأ الموقف ثم يتخذ القرار الصائب ونحن افتقدناه في دور الـ16 امام الفريق الاسباني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب حراس ليفربول يشيد باليسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.