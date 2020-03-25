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شكرا لقرائتكم شاهد أجمل اللقطات الكروية في مصر تزامنا مع حظر التجوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أطلق اتحاد المصورين المصريين، تحديًا خاصًا لأبناء المهنة على هامش تطبيق حظر التجوال في البلاد الذى بدأ اليوم ويستمر لمدة أسبوعين، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء، للمساهمة في الحد من تفشى فيروس كورونا.
وجاءت المسابقة بعدما أطلق أحمد تيما المصور الرسمي للنادي الأهلي تحديًا للمصورين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر أجمل 3 لقطات من تصويره خلال تغطية مباريات النادى داخل مصر أو خلال رحلاته مع الفريق بالخارج، ولاقت تجاوبًا كبيرًا من زملائه المصورين، وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال تيما صاحب فكرة التحدي ومؤسس اتحاد المصورين أن الفكرة جاءت بعد توقف النشاط الكروي في مصر وما تبعه من قرارات جمدت الحياة ومعها تعثر بعض الزملاء المصورين لعدم وجود أحداث وفعاليات لتغطيتها.
وأوضح أن الهدف من التحدي جاءت لكسر الملل ورفع معنويات المصورين في الوقت الذى يتواجد فيه نسبة كبيرة منهم في المنزل تنفيذًا لتعليمات السلطات.
وأضاف أن شروط المسابقة جاءت دون تعقيدات كبيرة للمساعدة على مشاركة أكبر عدد من المصورين حيث تقبل المشاركة بصور كاميرات الهواتف بجانب الكاميرات الاحترافية.
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