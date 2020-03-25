شكرا لقرائتكم كورونا يؤجل خطف إيطاليا لرمضان صبحي من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضاءلت حظوظ رمضان صبحي لاعب الأهلي في البقاء مع الأهلي نهائيا عقب انتهاء فترة إعارته الموسم الجاري لعدة أسباب يأتي في مقدمتها المقابل المالي الكبير الذي حدده نادي هيدرسليفيد الإنجليزي للاستغناء عن اللاعب.

وتقلصت رغبة الأهلي في شراء رمضان صبحي نهائياً من ناديه الإنجليزي هيدرسفيلد، بعدما طلب الأخير 9 ملايين جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب نهائياً وهو مبلغ كبير للغاية رفضه مسئولو النادي جملة وتفصيلاً حتى لو تم تخفيضه خلال عملية التفاوض لـ8 أو 7 ملايين جنيه إسترليني .

وعلم الخليج 365 أن هناك عرض إيطالي مغري وصل للاعب إلا أن أزمة وباء كورونا المستفحلة في إيطاليا جعلت الجناح الدولي يؤخر قراره النهائي بخصوص الانتقال للكالتشيو وتوجيه البوصلة إلى دوريات أوروبية أخرى.

وأكدت بعض التقارير الإنجليزية أن نادي هيدرسيفيلد يرغب في بيع رمضان صبحي لأعلى عرض يتلقاه اللاعب بنهاية اعارته للأهلي، وأوضح أن رمضان صبحى لم يعد ضمن خطط النادى الإنجليزى على الرغم من التعاقد معه قبل عامين من ستوك سيتى بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترلينى.

وانضم رمضان صبحى لصفوف الأهلي فى يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسماً جديداً ينتهي بنهاية الموسم الجاري مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترلينى.

Advertisements