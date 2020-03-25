شكرا لقرائتكم جلسة كارتيرون تحسم موقف الزمالك من صفقات الصيف بعد تعليق النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت إدارة نادى الزمالك، موقفها من خريطة صفقات الصيف المقبل، بعد تعليق النشاط الكروي، وذلك فى الإجراء الذى جاء تجنبًا لانتشار فيروس كورونا مما أدى إلى توقف الدوريات فى مختلف بلدان العالم، وذلك لتجنب الإصابة بذلك الفيروس.

وقرر مسؤولو الزمالك، تأجيل حسم أية صفقات انتظارا لجلسة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق التى ستضمن تقديمه تقريرا حول المراكز المطلوب دعمها بجانب عرض عليه السير الذاتية للاعبين المرشحين للفريق لاختيار الأفضل من بينهما بعدما حدد المدير الفنى للزمالك، مركزى الظهير الأيمن والوسط لدعمهما بصورة مبدئية كما سيشمل الاجتماع تحديد موقفه من لاعبى الفريق المعارين.

وبذلك يعمل مجلس الزمالك على ملف الصفقات الصيفية دون حسم الأمور بصورة نهائية انتظارا لرؤية كارتيرون إلى جانب موقف النشاط الرياضى هذا الموسم، حيث من المقرر، أن يحدد مسئولو الزمالك موعدًا لعقد جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، لحسم تمديد تعاقده مع الفريق، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما استقروا على تجديد عقد المدرب الفرنسى، خاصة بعدما تلقى عددًا من العروض الخارجية، لذا رأت إدارة قلعة ميت عقبة، ضرورة تحصين استمرار المدرب الفرنسى فى قيادة الأبيض، بالإضافة إلى حسم ملف الصفقات الجديدة للفريق ومصير اللاعبين المُعارين، وذلك بعد التوصيات التى تلقاها مرتضى منصور، من إدارة الكرة بالفريق بضرورة تمديد عقد كارتيرون لمواصلة النتائج الجيدة التى يقدمها مع الفريق للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة.

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.