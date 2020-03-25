شكرا لقرائتكم سمير حلبية يعد لاعبي المصري بصرف جزء من المستحقات المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية لاعبيه بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة لهم خلال الفترة الحالية حتى يستطيعوا الصرف على أسرهم فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى مرض كورونا .

كان لاعبو المصرى قد طلبوا من مجلس الإدارة ضرورة صرف جزء من المستحقات المالية حتى يلبى كل لاعب طلباته الشخصية وهو ما تفهمه أعضاء مجلس الإدارة .

ويحاول مجلس المصرى إنهاء تلك الأزمة لتهدئة اللاعبين ولو بشكل مؤقت لحين مخاطبة الشركة الراعية لصرف شيك يستطيع من خلاله مجلس الإدارة الوفاء بكافة التزاماته سواء للاعبين أو لموظفين النادى .

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كان اتحاد الكرة كان قد أعلن عن تعليق النشاط الكروى بجميع درجات المسابقات لمدة 15 يوم إضافية وحتى 14 أبريل المقبل بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

من ناخيى اخرى طلب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من مجلس إدارة النادى إعادة الفلسطينى محمد الصالح لصفوف الفريق مرة أخرى بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعدم تجديد إعارته مرة أخرى لتدعيم دفاعات الفريق التى تعانى من نقص حاد فى الصفوف .

كان مجلس إدارة المصرى وافق على إعارة محمد الصالح إلى نادى كهرباء الإسماعيلية الذى يشارك بدورى القسم الثالث بناء على رغبة من إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفريق بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب ، إلا أن طارق العشرى رحب بالإطاحة بشيخ موكورو على أن يتم عودة محمد الصالح .