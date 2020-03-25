شكرا لقرائتكم برايتون يخصص تذاكر لعاملي خدمة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيتبرع برايتون آند هوف ألبيون، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بألف تذكرة على الأقل للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تعبيرا عن شكرهم على مكافحة فيروس كورونا.

وتوقفت مسابقة الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل على الأقل بعد تفشي الوباء الذي قتل الآلاف حول العالم.

وقال بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون ونائب رئيس النادي، إن هذا الإجراء للتعبير عن التقدير للعاملين في هيئة الخدمات الصحية.

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وقال باربر يوم الأربعاء: نشعر أن هذه طريقة بسيطة يمكننا من خلالها التعبير عن الامتنان لهؤلاء العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في تصدر الصفوف القتال بالنيابة عنا.

وأضاف : بكل تأكيد أكبر دعم لأبطال هيئة الخدمات الصحية الوطنية سيكون عن طريق تنفيذ التعليمات الحكومية المهمة بخصوص ترك مساحات بين الأفراد والعزل الذاتي ونظافة الأيدي.

ودعا برايتون أندية أخرى للمشاركة في هذا الأمر وتعهد بورنموث بالتبرع بألف تذكرة على الأقل أيضا.