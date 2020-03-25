شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة في العزل المنزلي بين العسل والبصل وأغاني الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال نجوم الكرة يحاولون التغلب على أزمة توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي بات يشكل خطراً على الكثيرين لعدم وجود علاج فعال لمواجهته حتى الآن.

وحرص نجوم الكرة على ابتكار طرق عديدة للتسلية خلال بقاءهم في منازلهم من أجل التغلب على تلك الفترة الصعبة من الانعزال الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلى في حالات الضرورة لتجنب انتشار الفيروس.

ولجأ أحمد عيد عبد الملك إلى اللعب بكرة على أنغام أغاني عمرو دياب، بينما لجأ نبيل دونجا لاعب بيراميدز إلى الاستماع لأغنية من أحد أفلام الزعيم عادل إمام "يا عسل يا بصل"، للتغلب على أوقات الملل خلال البقاء في المنزل.

أما أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي فبدأ يطرح الأسئلة على متابعيه عبر انستجرام، حول وسيلة التسلية التي يمكن أن يقوم بها لتقضية الوقت وجاءت أغلب الاقتراحات بلعب البلايستيشن.

وواصل عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة السابق والأهلي والزمالك، تدريباته البدنية في حديقة منزله مستهدفاً الحفاظ على لياقته خلال تلك الفترة.

Advertisements

أما المهدي سليمان فكان على موعد مع حفلة شواء في حديقة منزله لإعداد طعام الغداء.



احمد عيد عبد الملك



احمد عيد



المهدي سيمان



دونجا لاعب بيراميدز