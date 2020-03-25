شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على رسالة أحمد سمير فرج للمصريين لمواجهة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب فى شلل بحياة الكثيرين، وخصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، ولجأ ”الخليج 365” لمشاهير الساحرة المستديرة فى المحروسة الذين يعدون جزءا لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع لحثهم على تقديم طرق التوعية للمصريين لمواجهة هذا الوباء.

وطالب أحمد سمير فرج نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق المصريين بضرورة عدم الاستهانة بهذا الوباء لتخطى هذه المحنة الصعبة.

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وقال أحمد سمير فرج، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "عشان سلامتك وسلامة أهلك خليك فى البيت، خليك فى البيت عشان الكورة ترجع تانى".

وأسفر هذا الوباء عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا.

واستجابت الأندية المصرية لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق الأنشطة الرياضية مجدداً لمدة أسبوعين جنباً إلى جنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازى ولمنع عملية الاختلاط لمواجهة فيروس كورونا، وأصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.