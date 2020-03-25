شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد مصير حميد أحداد بعد اجتماع كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك إرجاء حسم مصير المغربى حميد أحداد، جناح الفريق المعار إلى الرجاء المغربى، لحين عقد اجتماعا مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، والحديث خلاله حول مستقبل اللاعبين المعارين والحاليين لرسم خريطة الموسم الجديد وفقًا لما ستفسر عنه الفترة المقبلة بشأن النشاط الكروى هذا الموسم بعد تعليقه تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

وأعير حميد أحداد إلى الرجاء البيضاوى المغربى بداية من الموسم الجارى، حيث شارك مع فريقه فى 17 مباراة بواقع 10 مباريات فى الدورى المغربى و7 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا، سجل خلالهم 4 أهداف فى الدورى وصنع هدفين فى دورى أبطال أفريقيا.

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فيما من المقرر أن يحدد مسئولو الزمالك موعدًا لعقد جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، لحسم تمديد تعاقده مع الفريق، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما استقروا على تجديد عقد المدرب الفرنسى، خاصة بعدما تلقى عددًا من العروض الخارجية، لذا رأت إدارة قلعة ميت عقبة، ضرورة تحصين استمرار المدرب الفرنسى فى قيادة الأبيض، بالإضافة إلى حسم ملف الصفقات الجديدة للفريق ومصير اللاعبين المُعارين، وذلك بعد التوصيات التى تلقاها مرتضى منصور، من إدارة الكرة بالفريق بضرورة تمديد عقد كارتيرون لمواصلة النتائج الجيدة التى يقدمها مع الفريق للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.