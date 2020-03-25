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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يرفض تقليص عدد الهابطين فى القسم الثانى، وليد أزارو يتلقى عرضاً إماراتياً للرحيل عن الأهلى بعد انتهاء الإعارة.

اتحاد الكرة يرفض تقليص عدد الهابطين فى القسم الثانى

رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة طلب أندية القسم الثانى بتقليص عدد الهابطين نهاية الموسم الجاري حال استكماله، وأكد أعضاء اللجنة للأندية انه في حالة استكمال المسابقة سيهبط 5 فرق من كل مجموعة وليس اثنين كما طلبت الاندية وفقا للائحة التي بدأت المسابقة عليها.

وليد أزارو يتلقى عرضاً إماراتياً للرحيل عن الأهلى بعد انتهاء الإعارة

تلقى المغربى وليد أزارو عرضاً من أحد الأندية الإماراتية للانتقال اليه بعد انتهاء إعارته للاتفاق السعودى، والتى تنتهى بنهاية الموسم الجارى، وسيعود بعدها لصفوف النادي الأهلي المصري من جديد.

المهن الرياضية تدعم الفروع بـ15 ألف جنيه لشراء كمامات وكحول لمواجهة كورونا

قررت نقابة المهن الرياضية برئاسة فتحى ندا دعم 26 نقابة فرعية بمبلغ 15 ألف جنيه لشراء الأجهزة والمعدات من كمامات وكحول ومطهرات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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كورونا يؤجل جلسة تمديد عقد كارتيرون فى الزمالك

تسببت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فى تأجيل الجلسة التى كانت سيعقدها مسئولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، لحسم تمديد تعاقده مع الفريق، والتى كانت مقررًا عقدها خلال الأيام الجارية، وذلك بعد قرار مد حظر التجوال وغلق الأندية لمدة 15 يومًا جديدة تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

عمومية اتحاد الكرة تعترض على تطبيق بند الـ8سنوات بأثر رجعى فى الانتخابات المقبلة

اعترضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على الأنباء التى أثيرت موخرا بشأن عدم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، في الانتخابات المقبلة بناء علي توصية من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، ما يعني السماح لعدد كبير من اعضاء المجلس السابق بخوض الانتخابات رغم انطباق بند الـ8 سنوات عليهم .

أحمد الشناوى يهرب من شريف إكرامى إلى الخليج

يبحث أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز عن عرض خليجى تمهيداً للرحيل عن بيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعدما تأكد تعاقد ناديه مع شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى والذى ينتهى تعاقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري وفشل جلسة تجديد عقده مع ناديه.

اتحاد الكرة يرفع مكافأت الصعود للدوري الممتاز والقسم الثاني

رفعت اللجنة الخماسية مكافأت التأهل من القسم الثاني للدوري الممتاز لتصبح 500 ألف جنيه للفرق الثالثة الصاعدة بعدما كانت 250 ألف جنيه للأول و225 الفا للثاني ، و200 الفا للثالث.. وفي القسم الثالث يحصل كل ناد يصعد للقسم الثاني علي مكافأة 225 الف جنيه بدلا من 175 ألفا.