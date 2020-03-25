شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكلف بإعداد دراسة حول ما تحتاجه المحافظات من مراكز شباب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً اليوم الأربعاء مع اللجنة العليا للتخطيط؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمنشآت الشبابية والرياضية.

وكلف وزير الشباب والرياضة بسرعة إعداد دراسة متكاملة مالياً وفنياً لعدد مراكز الشباب الجديدة التي تحتاجها المحافظات لتحقيق الإتاحة الكاملة للخدمات الشبابية والرياضية، على أن يكون مقترح شكل مراكز الشباب الجديدة وفق نمط صغير المساحة وأخر كبير المساحة، وفي اطار التوزيع الديموغرافي للسكان والزيادة السكانية حتي عام 2030 .

ووجه الوزير بإعداد تنميط لمراكز الشباب بمكونات موحدة تتضمن (ملعب متعدد – 3 ملعب خماسي – مبني خدمات للجمهور – مبني اداري - صالة أنشطة ) مع الاستعانة بالمتخصصين لاعداد التصميم الهندسي بما يتفق مع معايير الجودة.

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كما أكد وزير الشباب والرياضة على تقييم المديريات التابعة للوزارة وفقاً لمعايير الجودة ومؤشرات الأداء المتفق عليها تحقيقا للتميز في الأداء.

من ناحية اخرى وافق أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تحمل الوزارة كافة المديونيات الخاصة بعدد 34 اتحادا وهيئة رياضية جملة المستحقات لصالح هيئة استاد القاهرة الدولى والتي تبلغ إجمالاً 25 مليون جنيه. من جانبه أكد أشرف صبحى أن تلك الخطوة تأتى في إطار العديد من الإجراءات والضوابط التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة حالياً لدعم ومساندة كافة المؤسسات والهيئات الرياضية والشبابية وخاصة في ضوء توقف كافة الأنشطة الرياضية خلال الظروف الحالية ، موضحاً أن تلك المديونيات كانت واجبة السداد لصالح استاد القاهرة مقابل استخدامات عدد تلك الاتحادات والهيئات الرياضية لمرافق وصالات وملاعب استاد القاهرة الدولى خلال الفترة الماضية



