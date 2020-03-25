سوبر كورة يكشف كيف أفسد كورونا خطة خطف رمضان صبحى من الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت حظوظ رمضان صبحي لاعب الأهلي في البقاء مع الأهلي نهائيا عقب انتهاء فترة إعارته الموسم الجارى لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها المقابل المالي الكبير الذي حدده نادي هيدرسليفيد الإنجليزي للاستغناء عن اللاعب.

وتقلصت رغبة الأهلي في شراء رمضان صبحي نهائياً من ناديه الإنجليزي هيدرسفيلد، بعدما طلب الأخير 9 ملايين جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب نهائياً وهو مبلغ كبير للغاية رفضه مسئولو النادي جملة وتفصيلاً حتى لو تم تخفيضه خلال عملية التفاوض لـ8 أو 7 ملايين جنيه إسترليني.

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن رمضان صبحى ليس لديه أى مستقبل مع هدرسفيلد تاون وذلك قبل انتهاء فترة إعارته للنادى الأهلى والممتدة حتى 30 يونيو المقبل.

وقال موقع " Examiner Live" أن هدرسفيلد الذي ينافس فى دوري الدرجة الاولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، يعتزم الاستغناء عن خدمات رمضان صبحي الذي يلعب حالياً ضمن صفوف الأهلي على سبيل الإعارة.

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في الوقت نفسه، ترغب لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، حسم مصير رمضان صبحي الذى يلعب للأهلي وحالياً مُعاراً من نادي هدرسفيلد الإنجليزي لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية الموسم الجاري في الإبقاء على اللاعب وشرائه نهائياً لحاجة الفريق إلا أن تلك الرغبة مهددة بالمبلغ المالي الكبير المتوقع أن يطلبه النادي الإنجليزي للاستغناء عن قائد المنتخب الأولمبى.

وأكدت بعض التقارير الإنجليزية أن نادي هيدرسيفيلد يرغب في بيع رمضان صبحي لأعلى عرض يتلقاه اللاعب بنهاية اعارته للأهلي، وأوضح أن رمضان صبحى لم يعد ضمن خطط النادى الإنجليزى على الرغم من التعاقد معه قبل عامين من ستوك سيتى بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترلينى.

وانضم رمضان صبحى لصفوف الأهلي فى يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسماً جديداً ينتهي بنهاية الموسم الجاري مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترلينى.