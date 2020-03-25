شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن ملف تجديد أحمد فتحى للأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الأهلى 3 أمور من أصل 4 فى ملف انتهاء عقد رباعى الفريق الكبير وليد سليمان وشريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور، بعد نجاح الإدارة الحمراء فى تجديد عقد الحاوى، فيما تمت الموافقة على رحيل الثنائى حسام عاشور وشريف إكرامى بعد انتهاء عقديهما بنهاية الموسم الجارى، وعدم التوصل لاتفاق بخصوص تجديد عقودهما، بينما لم يتم تحديد موقف احمد فتحي النهائى وهو ما سنكشفه فى التقرير التالى:

لماذا لم يجتمع الأهلى مع أحمد فتحى حتى الآن؟

كشف نادر شوقى وكيل اللاعب أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر أن موعد الجلسة التى ستجمع فتحى بمسئولى الأهلى ستكون فى الأول من أبريل وتحديدا عقب فتح الأهلى لمقراته بعد غلقها بسبب فيروس كورونا.

وأكد نادر شوقى أنه تم تأجيل جلسة حسم تجديد عقد فتحى مع مسئولو النادى الأهلى لموعد آخر، وذلك بسبب فيروس كورونا، وغلق مقر النادى، وتواجد فتحي فى العين السخنة لحصول الفريق على راحة.

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ما هو موعد الجلسة الأولى بين الأهلي وأحمد فتحى؟

كان من المفترض أن يجتمع أحمد فتحى مع الأهلى الأسبوع الماضى، إلا أنه تم تأجيل الجلسة بموافقة الطرفيين، وينتظر الأهلي تحديد مصير أحمد فتحي خاصة بعدما حسم النادي مصير الثلاثي شريف أكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان.

ما حقيقة مماطلة أحمد فتحي في ملف التجديد ؟

خرج عدلى القيعى فى قناة الأهلى ليطالب أحمد فتحى بعدم المماطلة فى ملف تجديده، إلا أن إدارة الأهلي أكدت أن تصريحات عدلي القيعي شخصية ولا تعبر عن وجهة نظر النادى، وأن أحمد فتحى لم يماطل كما تردد وأن تأخير الجلسة التفاوضية جاء بموافقة الطرفيين.

ما موقف أحمد فتحى من التجديد للأهلى؟

يدرك أحمد فتحى أن تجديد العقد الحالى ربما يكون الأخير له سواء مع الأهلى أو مع أحد الأندية الأخرى، لذا فإنه يقوم بدراسة الأمر بشكل جيد، خاصة في ظل تلقيه العديد من العروض المحلية والخارجية إلا أنه وفقاً للمقربين من اللاعب فأن الجوكر يُفضل الاستمرار في الأهلي حال تم تقديره بالشكل اللائق.

ما مدة عقد أحمد فتحي الجديد مع الأهلي حال موافقته على التجديد ؟

وافقت لجنة التخطيط بالأهلى على تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين، بعد أن كانت تفكر اللجنة في تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، إلا أن الجوكر اشترط أن يكون عقده الجديد مع الفريق الأحمر لمدة موسمين.