شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الخارجية تهدد استمرار جناح الأهلى فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد شريف صانع ألعاب الأهلى المعار لنادى إنبى عددا من العروض فى الدوريات الخليجية خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه خلال فترة الإعارة مما يهدد استمراره فى الموسم المقبل مع الفريق البترولى، حيث ينتظر اللاعب موقف النشاط الكروى فى الموسم الحالى، من أجل تحديد وجهته حيث يرغب اللاعب فى العودة إلى الأهلى وحال عدم إتمام المسألة سيبدأ فى بحث العروض التى تلقاها إلى جانب بحث موقفه من الاستمرار فى إنبى.

وأكد مسئولو إنبى خلال الفترة الأخيرة رغبتهم فى استمرار لاعب الأهلى ضمن صفوف الفريق البترولى دون الدخول فى أيك صفقات تبادلية، وذلك بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية.

فيما أكدت لجنة التخطيط بالأهلى أن عودة محمد شريف ستمثل مكسبًا للفريق خلال المرحلة المقبلة فى ظل الاحتياج الكبير للاعب بقدراته فى مركز الجناح المهاجم، لذا تسعى لإعادة لصفوف الفريق عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، خاصة فى ظل الرحيل المرتقب لرمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى والذى تجد الإدارة الحمراء صعوبة كبيرة فى الإبقاء عليه بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى.

يذكر أن مسئولى إنبى سبق ورفضوا اتخاذ أى قرار بشأن عودة صالح جمعة، لاعب وسط الفريق البترولى السابق والأهلى الحالى، من عدمه، بعدما تم طرح المسألة على إدارة الكرة بالنادى التى فضلت التأكيد على أن مسألة إعادة صالح جمعة لصفوف الفريق البترولى من عدمه تتوقف كليا على رؤية حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، حيث ترغب الإدارة فى التأكيد من جانب أنه فى رغبة الأهلى فى الحصول على خدمات واحد من الثنائى أسامة جلال، مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى أو الحارس محمود جاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، لن يتم إدخال بها أية صفقات تبادلية.