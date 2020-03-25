شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان عن إلغاء مسابقة الدورى: الرؤية ليست واضحة لكن أرواح الناس أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن إلغاء مسابقة الدوري العام في الموسم الجاري من عدمه مازال غير واضح، ولا يمكن التكهن بمصير المسابقة الآن، مشيراً إلى أن الأمر مرتبط بانتشار وباء كورونا المستجد أو انحساره.

وقال أمين، في تصريحات خاصة، إن الأهم الآن هو الحفاظ على أرواح الناس حتى ولو كان ذلك على حساب مسابقة الدوري، بعدما بات هذا الفيروس يشكل خطراً كبيراً على الأرواح، مشيراً إلى أن فريق أسوان كان يطمح إلى استكمال المسابقة بعدما اختتم الدور الأول بثلاث انتصارات كبيرة صححت مساره فى البطولة.

من جانبه قرر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، استمرار تعليق النشاط الرياضى فى النادى، حتى منتصف أبريل المقبل، استجابة لقرار رئاسة الوزراء، والذي تم اتخاذه أمس كإجراء احتراي بتعليق الأنشطة الرياضية تخوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى، برنامج إعداد للاعبين خلال فترة التوقف من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية حتى عودة النشاط الرياضي من جديد.

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وقال أمين، في تصريحات خاصة، نتواصل مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، ووضعنا لهم برنامج إعداد يتلخص في ساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيمللحفاظ على المستوى البدني.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

وكان أبناء الجنوب قد حصلوا على إجازة سلبية، التزاماً بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، للحد من انتشار الوباء العالمى، وحرصاً على سلامة اللاعبين.

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، السبت الماضى، إلا أن عبد العاطى قرر مد الإجازة وأضاف عبد مدرب أسوان فى تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.