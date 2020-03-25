الحالة الثامنة.. كورونا يضرب لاعب جديد في سامبدرويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلن روبرت ميلجريخو، سفير باراجواي في إيطاليا، إصابة مواطنه إدجار باريتو لاعب خط وسط سامبدوريا بفيروس كورونا. وقال السفير في بيان نقلته صحيفة "فوتبول إيطاليا" :"لقد أثبتت الفحوصات الطبية إصابة باريتو وزوجته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة الاختبارات إيجابية". Advertisements وأضاف السفير: "اللاعب وزوجته يقضيان فترة العزلة وهما بخير". واجتاح فيروس كورونا جميع أنحاء العالم، وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص وإصابة الآخرين، وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررًا من الوباء حيث سجلت ما يقرب من 7 آلاف حالة وفاة. جدير بالذكر أن سامبدوريا سبق وأعلن إصابة 7 من لاعبيه بفيروس كورونا.

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