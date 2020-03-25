الخليج 365 يكشف.. طلبات فايلر خلال جلستي إدارة الأهلي لتجديد عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف مصدر في النادي الأهلي، تفاصيل جلستي إدارة النادي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لحسم ملف تجديد تعاقده.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التعاقد مع فايلر قبل انطلاق الموسم بعقد لمدة موسم واحد بين الإدارة وبين مدرب أندرلخت السابق.

وقال مصدر بالنادي الأهلي - رفض الكشف عن اسمه - من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" إن محمود الخطيب رئيس النادي عقد جلستين مع المدرب صاحب الـ46 عامًا للحديث بشأن تجديد العقد وشهدت الجلستين إيجابية كبيرة من جانب المدرب.

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المصدر نفسه أضاف: "فايلر طلب من إدارة الأهلي أمرين الأول أن يستطلع رأي الجهاز المعاون له بشأن الإستمرارية في مصر أو الرحيل والاكتفاء بالفترة الحالية خاصة وأنه يعمل معهم بصفة مستمرة."

وأكمل المصدر: "فايلر أكد أن أسرته سيكون لها كلمة هامة في هذا الملف، حيث أنه يرغب في أن يتحدث معهم في هذا الأمر مثلما سيفعل مع الجهاز المعاون معه، بعد ذلك سيحدد فايلر مصيره سواء بالاستمرار والتجديد أو الرحيل."

وقدم فايلر رفقة الأهلي مستويات مميزة جعلته يتصدر بطولة الدوري كما أنه نجح في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يتحضر لمواجهة الوداد المغربي مايو المقبل.