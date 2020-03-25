عمدة بيرجامو يرد.. هل تسببت مباراة فالنسيا وأتالانتا في انتشار فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جورجيو جوري عمدة بلدة بيرجامو الايطالية، إن اللقاء الكروي الذي جميع بين فريقي أتالانتا وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا، تسبب في انتشار واسع لفيروس كورونا في إيطاليا وإسبانيا.

والتقى فريقا أتالانتا وفالنسيا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في مدينة ميلانو بؤرة تفشي المرض في إيطاليا في ذلك الوقت، وشاهد 45 ألف متفرج من مناصري أتالانتا فوز فريهم بأربعة أهداف مقابل هدف، في ستاد سان سيرو.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، قال جوري: "إن المباراة كانت قنبلة بيولوجية، في ذلك الوقت لم نكن نعرف ما يحدث، كان أول مريض في إيطاليا في 23 فبراير".

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وأضاف: "إذا كان الفيروس منتشرًا بالفعل، فإن الأربعين ألف مشجع الذين ذهبوا إلى سان سيرو تعرضوا للإصابة".

وتابع: "لم يكن أحد يعرف أن الفيروس يتوغل بيننا، شاهد المباراة العديد من المشجعين وكان هناك الكثير من التواصل في تلك الليلة".

وأردف: "الفيروس انتقل من شخص الى آخر، ولكن المباراة لم تسبب كل شيء لأن الشرارة كانت بالفعل في مستشفى ألزانو لومباردو، حيث كان هناك مريض مصاب بالتهاب رئوي (غريب) يصيب المرضى والأطباء والممرضات.. كانت هذه النقطة المحورية لتفشي المرض".

جدير بالذكر أن فالنسيا أعلن فيما بعد إصابة 35 % من لاعبيه والموظفين بسبب تلك المباراة، كما سبق وتم الكشف عن إصابة صحفي كان برفقة بعثة الفريق الإسباني في إيطاليا.