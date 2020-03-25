تقرير.. لماذا يكسر نجوم الكرة الحجر الصحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام

منذ توقف كبار المسابقات في القارة الأوروبية وجميع الفرق فرضت على لاعبيها العزل الصحي في منازلهم خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid 19).

لكن ورغم من تعليق نشاط الكرة في القارة العجوز إلا أن الفترة الماضية شهدت رد فعل مفاجئ من نجوم الكرة حول خرق العزل الصحي.

- البداية من ماونت:

البداية جاءت من لاعب تشيلسي ماسون ماونت عندما اخترق نظام العزل الصحي الذي فرضه الفريق على لاعبيه وتحديدًا بعد إصابة اللاعب الشاب كالوم هودسون أودوي بالفيروس.

تشيلسي كان طلبه واضح نحو لاعبيه بعدما طالب الجميع بالخضوع للعزل الصحي الذاتي في منازلهم لمدة 14 يومًا بعدما أصيب زميلهم أودوي بفيروس كورونا.

صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت أن ماونت خرج من منزله ليمارس كرة القدم مع لاعب وسط ويستهام ديكلان رايس.

ماونت عقب رد فعله تواصل مع مدربه فرانك لامبارد بشكل شخصي ليعتذر نتيجة عدم تنفيذه للتعليمات بحسب ما أوضحته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- هروب ثنائي يوفنتوس:

في يوفنتوس فيروس كورونا ضرب ثلاثة من لاعبيه وهم دانيلي روجاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا إلا أن هذه الحالات لم تكن جرس إنذار عند معظم نجوم اليوفي.

البداية كانت عند الأرجنتيني جونزالو هيجوايين الذي اخترق الحجر الصحي ليحاول الهروب إلى بلاده عبر طائرة خاصة.

تقارير صحفية إيطالية كشفت أن مهاجم يوفنتوس حاول الهروب من الحجر الصحي والسفر إلى الأرجنتين.

وبحسب صحيفة "La Repubblica" الإيطالية، فإن هيجوايين توجه إلى مطار تورينو، حاملًا شهادة طبية تفيد سلامته من الفيروس، مع وجود طائرة خاصة في انتظاره.

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وأضافت الصحيفة، أن الضوابط التي وضعتها السلطات الإيطالية حالت دون السماح لهيجوايين وعائلته بالسفر، مما اضطر البالغ من العمر 32 عامًا ترتيب رحلة تبدأ بفرنسا أولاً ، ثم إسبانيا ومن هناك يتوجه إلى أمريكا الجنوبية.

تمرد نجوم يوفنتوس تواصل وهذه المرة بعد محاولة جديدة عن طريق البرازيلي دوجلاس كوستا المغادرة إلى بلاده قبل انتهاء فترة الحجر الصحي المفترض لمدة 14 يومًا.

صحيفة "فوتبول إيطاليا" الإيطالية، قالت إن كوستا حصل على إذن من يوفنتوس بالعودة إلى البرازيل من أجل قضاء ذلك الوقت مع عائلته.

- هجوم على يوفيتش:

تعرض المهاجم الصربي ولاعب ريال مدريد لوكا يوفيتش للهجوم عقب إدانته من قبل الشرطة الصربية بسبب خرقه لقرار العزل الصحي.

صحيفة "آس" الإسبانية، ذكرت أن يوفيتش قد يواجه عقوبات في بلاده بسبب تصرفه عقب تتبع الشرطة الصربية خطوات مهاجم الريال.

ووصفت صحيفة "بليتش" الصربية تصرف يوفيتش بـ"الغبي" على الرغم من التحذيرات من السلطات حول الحد من تفشي الفيروس.

- تهور حارث:

قام اللاعب المغربي أمين حارث لاعب فريق شالكة بتصرف متهور خلال فترة العزل الصحي بعد خروجه خلال فترة حظر التجول التي فرضتها السلطات الأمنية في ألمانيا.

الشرطة الألمانية أدانت اللاعب المغربي بعدما توجه إلى أحد المقاهي رفقة صديق له من أجل تدخين الشيشة.

وخرج المدير الرياضي لنادي شالكة للدفاع عن اللاعب الذي شارك في خرق القواعد داخل ألمانيا، ليقول"أعلم الخطأ الذي ارتكبه وهو يعتذر عما تسبب فيه ويؤكد عدم تكرره لهذا التصرف"