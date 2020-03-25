عبر الفيديو.. ليفربول يكسر حصار كورونا ويعود للتدريبات الاسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، قرر العودة للتدريبات الاسبوع المقبل، ولكن باتباع طريقة جديدة لمواجهة حصار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وانتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ومن بينها إنجلترا التي اضطرت لتعليق كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والرياضية.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد مدد فترة تعليق المباريات المحلية إلى نهاية شهر أبريل المقبل، كما قررت معظم الأندية إغلاق ملاعبها ومراكز التدريب الخاصة بها وإخضاع اللاعبين للعزل المنزلي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول قرر اتباع طريقة جديدة لاستئناف تدريباته دون أن يتعرض لاعبيه لخطر الإصابة بالوباء.

وقالت "ميرور" إن يورجن كلوب مدرب الريدز، يرغب في متابعة البرامج الخاصة للاعبيه، والتأكد من الحفاظ على لياقتهم البدنية، لذلك فقد يلجأ الفريق للتدريب عبر رابط فيديو.

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وأضافت الصحيفة أن فرق الدوري الممتاز سيتعين عليها مواصلة البحث عن طرق جديدة لمتابعة الدورات التدريبية الخاصة بلاعبيها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت "ميرور" أن رئيس برايتون، جراهام بوتر، أحد المبتكرين لتلك الطريقة، حيث كشف نيال موباي لاعب الفريق، الغطاء عن الطريقة التي يدير بها النادي جلساته التدريبية.

وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات سابقة: "نحن نتواصل على الهاتف كل يوم، زملائي في الفريق والجهاز الفني".

وأضاف: "في الوقت الحالي لأننا لا نستطيع التدريب في ملعبنا، نتدرب في المنزل عن طريق الفيديو، يمكننا أن نرى بعضنا البعض، ويمكننا التحدث".

جدير بالذكر أن ليفربول يبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة ضد أرسنال.