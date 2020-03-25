نجوم الزمالك يجيبون لمصراوي.. هل يستفيد الأبيض من انتقال حسام عاشور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

اقترب حسام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي عن القلعة الحمراء، من حسم مصيره مع الفريق بعد قرار النادي بعدم تجديد عقده بعد انتهاءه بنهاية الموسم الجاري.

وكان عاشور قال إن الأهلي "باعه" بعد تاريخه الكبير، بينما أكد بيان النادي أن الأهلي منح لاعبه المخضرم خيارين مميزين تكريمًا لتاريخه بإقامة مباراة اعتزال تليق به أو التكفل بقضاء معايشة بأحد الأندية الأوروبية.

وعقد الأهلي مع عاشور جلسة ودية بناءً على طلب الأخير أمس الثلاثاء، نصحه خلالها محمود الخطيب رئيس النادي بالاعتزال بين أسوار القلعة الحمراء وقبول عرض النادي المكون من 3 نقاط .

بعض التقارير الصحفية والإعلامية ربطت رغبة حسام عاشور بالبقاء في الملاعب واستمراره في ممارسة كرة القدم وعدم الاعتزال، بالإنتقال لنادي الزمالك فى صفقة انتقال حر.

"الخليج 365" توجه بسؤال نجوم وسط الزمالك السابقين حول مدى استفادة نادي الزمالك في حالة التعاقد مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي.

وقال أيمن يونس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حسام عاشور تاريخه كبير مع الأهلي وأرى أنه من الافضل الاعتزال في الاهلي بعد تاريخه الكبير مع النادي".

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وأضاف: "هذا المركز مطمئن في الزمالك ولا يمثل أي قلق ولكن كنت أرى أنه من الأفضل الوصول لنقطة اتفاق بين حسام عاشور والاهلي وتخييره ما بين الاعتزال أو التجديد سنة والاعتزال".

ومن جانبه قال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق: "انضمام اللاعب مسؤولية المدير الفني هو من يحدد احتياجاته لكن الأفضل لعاشور الحفاظ على ما حققه مع الأهلي".

وتعجب تامر عبد الحميد من رغبة الزمالك في التعاقد مع عاشور قائلاً: "استبعد انضمام حسام عاشور ولا أفهم سعي الزمالك لضم اللاعبين الراحلين عن الأهلي خلال السنوات الماضية".

واختتم نجم الزمالك السابق: "الصفقة من الناحية الفنية لن تُفيد لكن ضم الزمالك أحد أبرز كباتن الأهلي فتلك هي قيمة الصفقة إن تمت".

يُذكر أن عاشور (34 عاما) بدأ مسيرته مع الأهلي وهو في سن 17 عامًا، ويعد أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات في تاريخ النادي الأحمر برصيد 36 لقبا.