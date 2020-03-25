الحكومة اليابانية: ترامب أيد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لرئيس الوزراء الياباني شنزو آبي خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم إنه يؤيد قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو لمدة عام بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر مكتب آبي أن ترامب ورئيس الوزراء الياباني اتفقا على التعاون الوثيق سويا ليخرج الأولمبياد العام المقبل في "أتم صورة" وأن تمثل هذه النسخة الأولمبية رمزا لتغلب البشرية على فيروس "كورونا" الوبائي.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أمس الثلاثاء تأجيل الأولمبياد للعام المقبل بسبب فيروس "كورونا" حيث توصلت اللجنتان إلى أنه القرار المنطقي للحفاظ على سلامة وصحة الرياضيين وجميع المشاركين في الدورة الأولمبية والمجتمع الدولي.

وسبق لترامب أن اقترح تأجيل الأولمبياد لمدة عام.

وقال يوشيهايدي سوجا المتحدث عن الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء : "أكد الرئيس ترامب مجددا أن التأجيل كان قرارا حكيما ورائعا للغاية كما أعرب عن تأييده لموقف رئيس الوزراء".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولون في اليابان أكدوا سابقا أن الأولمبياد سيقام كما هو محدد له سلفا ولكن الضغوط الهائلة من الهيئات الرياضية مثل اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية تسببت في عدول اللجنة الأولمبية الدولية واليابانيين عن هذا الموقف واتخاذ قرار التأجيل.

Advertisements

وقال قادة الأعمال اليابانيون إنهم يتفهمون قرار تأجيل الأولمبياد وسط أزمة فيروس "كورونا" كما أن عدم إلغاء فعاليات هذه الدورة بشكل نهائي أراح الكثير من اليابانيين ، وخاصة الرعاة والرياضيين.

وقال هيرواكي ناكانيشي رئيس اتحاد الأعمال الياباني أكبر اتحاد أعمال مؤثر في اليابان : "كان التأجيل حتميا مع وضع موقف الدول المشاركة في الاعتبار".

وصرحت يوريكو كويكي محافظة طوكيو إلى الصحفيين اليوم الأربعاء قائلة : "في البداية ، أشعر بارتياح. ولكنني أشعر أيضا بأن أمامنا مهمة هائلة أيضا... لدينا مشاكل تراكمت لكنها أفضل من الإلغاء".

وأضافت : "ليس هناك أي تغيير في أننا لن نحرز أي تقدم ما لم نتخذ إجراءات مضادة لمكافحة تفيش فيروس كورونا المستجد. الأهم بالنسبة لطوكيو هو الحد من تفشي هذا الوباء".

وارتفع عدد الإصابات في اليابان حتى بلغ 1931 من بينها 712 حالة على متن سفينة تم وضعها تحت إجراءات الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما خلال شباط/فبراير الماضي ، حسبما أشارت شبكة "إن إتش كيه" للبث التلفزيوني.

ويؤكد الخبراء أن العدد الحقيقي للمصابين يزيد عن هذا كثيرا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في اليابان نتيجة فيروس "كورونا" المستجد 43 شخصا حتى الآن.