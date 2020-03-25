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وزير الشباب والرياضة يكلف بإعداد دراسة متكاملة حول ما تحتاجه المحافظات من مراكز شباب جديدة

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عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً اليوم الأربعاء مع اللجنة العليا للتخطيط؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمنشآت الشبابية والرياضية.

 

وكلف وزير الشباب والرياضة بسرعة إعداد دراسة متكاملة مالياً وفنياً لعدد مراكز الشباب الجديدة

التي تحتاجها المحافظات لتحقيق الاتاحة الكاملة للخدمات الشبابية والرياضية، على أن يكون مقترح شكل مراكز الشباب الجديدة وفق نمط صغير المساحة وأخر كبير المساحة، وفي اطار التوزيع الديموغرافي للسكان والزيادة السكانية حتي عام 2030 .

 

ووجه الوزير بإعداد تنميط لمراكز الشباب بمكونات موحدة تتضمن (ملعب متعدد – 3 ملعب خماسي – مبني خدمات للجمهور – مبني اداري - صالة أنشطة ) مع الاستعانة بالمتخصصين لاعداد التصميم الهندسي بما يتفق مع معايير الجودة.

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