مدرب براعم الإسماعيلي: نتواصل دائمًا مع الفريق

أكد محمد خالد سعدالله مدرب عام فريق الإسماعيلي 2008 أن دائمًا الجهاز الفني للفريق بقيادة حمادة الصغير يتواصلون مع لاعبي الفريق من أجل الإطمئنان على صحتهم .

وأضاف سعدالله في تصريحات خاصة ل "الوفد" قائلًا إنهم يتواصلو مع أهل الأطفال عن طريق

جروب التواصل الاجتماعي ليعطيهم بعض التعليمات من خلال الإرشادات .

وتابع قائلًا أنهم دائمًا يؤكدون على الأهالي الحفاظ على أبناءهم وعدم نزولهم الشوراع وتطبيق نظام غذائي معين لتزويد المناعة.

وعن موعد العودة للتدريبات قال سعدالله أنه لم يتم تحديد موعد للعودة وذلك بناءً على تعليمات ر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي إصدر قرار بتليق النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المنتشر وإبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة وتامر موسى المشرف على قطاع الناشئين بالتنسيق مع أيمن خليل مدير قطاع البراعم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين.