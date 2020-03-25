حسم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بقيادة المهندس إبراهيم عثمان ملف الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي . ويرغب الإسماعيلي في إقالة جوميز بسبب تراجع نتائج الفريق في بطولة في بطولة الدوري المصري الممتاز وتوديع بطولة كأس مصر وهذا ما أغضب جماهير القلعة الصفراء . ويستغل الدراويش فترة تعليق النشاط الرياضي للبحث عن مدير فني أخر قبل إخبار جوميز بإقالته . الرياضي للبحث عن مدير فني أخر قبل إخبار جوميز بإقالته . ويحتل الدراويش المركز التاسع في جدول الدوري المصري برصيد 22 نقطة جمعهما من 18 مباراة حقق الفوز في سته وتلقى الهزيمة في ثمانية وتعادل في أربعة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يحسم ملف المدرب الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.