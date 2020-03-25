باخ : إعادة جدولة دورة الألعاب الأوليمبية يحتاج إلى تضحيات وتنازلات من جميع الأطراف

قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية ان إعادة جدولة دورة الألعاب الأوليمبية يحتاج إلى تضحيات وتنازلات من جميع الأطراف المعنية .

وأكد رئيس اللجنة الأوليمبية في مؤتمر صحفي

عقده اليوم عبر الهاتف ، ان إلغاء دورة ألعاب طوكيو تمت مناقشته ودراسته بعانية وكنا نفضل عدم اتخاذه خاصة وانها المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل دورة أوليمبية ولكنها الغيت من قبل بسبب الحروب .

ومن المقرر ان تقوم اللجنة الأوليمبية الدولية بوضع خطة جديدة للتأهيل للأوليمبياد خلال الفترة المقبلة بالتشاور مع الاتحادات الدولية بعد تأجيل أوليمبياد طوكيو لمدو عام .