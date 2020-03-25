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باخ : إعادة جدولة دورة الألعاب الأوليمبية يحتاج إلى تضحيات وتنازلات من جميع الأطراف

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قال الألماني  توماس باخ  رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية ان إعادة جدولة دورة الألعاب الأوليمبية يحتاج إلى تضحيات وتنازلات من جميع الأطراف المعنية .

وأكد رئيس اللجنة الأوليمبية في مؤتمر صحفي

عقده اليوم عبر الهاتف ، ان إلغاء دورة ألعاب طوكيو تمت مناقشته ودراسته بعانية وكنا نفضل عدم اتخاذه خاصة وانها المرة الأولى التي  يتم فيها تأجيل دورة أوليمبية ولكنها الغيت من قبل بسبب الحروب .

ومن المقرر ان تقوم اللجنة الأوليمبية الدولية بوضع خطة جديدة للتأهيل للأوليمبياد خلال الفترة المقبلة بالتشاور مع الاتحادات الدولية بعد تأجيل أوليمبياد طوكيو لمدو عام .

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