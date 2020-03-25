سيسوكو يؤكد رغبة بول بوجبا في العودة إلى يوفنتوس

تحدث الفرنسي محمد سيسوكو لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، عن مصير مواطنه بول بوجبا مع فريقه مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة. وقال سيسوكو في تصريحات صحفية نقلتها شبكة البي بي سي البريطانية، إن بول بوجبا يأمل في العودة إلى فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي في الفترة المقبلة. بول بوجبا يأمل في العودة إلى فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي في الفترة المقبلة. وأضاف نجم ليفربول السابق أن بوجبا يحتاج إلى نادِ ينافس بقوة على البطولات ليشعره بالأهمية ليتطور أداؤه بصورة أكبر. البطولات ليشعره بالأهمية ليتطور أداؤه بصورة أكبر. وتطرق في حديثه عن المفاوضات الدائرة بين بوجبا ونادي ريال مدريد الإسباني حيث قال " أعرف أن زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي يحب بوجبا كثيرًا لكنني أعلم أن بوجبا رغبته هي العودة إلى يوفنتوس".

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