أيمن المزين : تعليق النشاط الرياضي يؤثر علينا

أكد أيمن المزين المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طنطا أن تعليق النشاط الرياضي يؤثر عليهم بشكل سلبي .

وأضاف المزين في تصريحات خاصة لـ " الوفد " احنا عملنا وزن للاعبيبن قبل الاجازه وبعد ذلك عملت لهم برنامج تدريبى يومى يستمر من 30 إلى 45 دقيقة

وواصل المزين قائلًا :" الموضوع خارج عن ارادة اى شخص كل الأندية صرفت وتعبت وأزمة تعليق النشاط الرياضي بسبب كورونا هتأثر على أندية كثيرة بشكل كبير ".

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وتابع قائلًا :" طنطا زيها زى باقى الانديه كل الانديه

تضررت بسبب التوقف بشكل كبير ".

وقال أيمن المزين أن عودة الدوري ستكون بالقرب من إنتهاء الموسم مشيرًا أن الفريق يستغني عن عدد من اللاعبين ويتعاقد مع آخرين ولكن في أضيق الحدود .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مد فترة تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يومًا ليستأنف يوم 15 إبريل القادم بدلًا من 30 مارس بسبب إنتشار فيروس كورونا .