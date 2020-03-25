سيسوكو يكشف وجهة نجم ليفربول

كشف الفرنسي محمد سيسوكو، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي السابق، عن وجهة السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز، في المرحلة المقبلة.

قال سيسوكو في تصريحات صحفية نقلتها شبكة البي بي سي البريطانية، أن ماني سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وأضاف، أن نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني كانا على قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم الماضي، لكنه أكد أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لديه رغبة كبيرة في الحصول على خدمات ساديو ماني.

واستدرك حديثه "أعرف زيدان جيدًا فهو يحب نوعية اللاعبين أمثال ماني، لذلك أرى أن نجم منتخب السنغال وليفربول سيصبح لاعبًا في ريال مدريد قريبًا".

وتابع حديثه "ليفربول في حالة تتويجه بالدوري الإنجليزي فمن الصعب الإبقاء على الثنائي صلاح وماني لأنهما حققا جميع الألقاب مع النادي".

كما أكد الفرنسي محمد سيسوكو لاعب وسط ليفربول السابق، أن رحيل محمد صلاح نجم الريدز سيكون مفيدًا للنادي في المرحلة المقبلة.

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وقال سيسوكو ، إن مغادرة

محمد صلاح لليفربول في المرحلة المقبلة سيكون مفيدًا للريدز، مشيرًا إلى أن إدارة النادي لديها من الذكاء والقدرة على استقدام لاعبين في المستوى والإمكانات نفسهما.

وأضاف نجم ليفربول السابق أن محمد صلاح يعد من أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأندية الكبرى في أوروبا تطمح إلى الظفر بخدماته.

يذكر أن محمد صلاح يقدم مستويات رائعة رفقة فريقه ليفربول، حيث ساهم في تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي إضافة أنه بات قريبًا من تحقيق الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في حالة عدم إلغائه، كما أنه حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين.