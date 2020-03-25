نجم ليفربول السابق: رحيل محمد صلاح سيكون مفيدًا للريدز

أكد الفرنسي محمد سيسوكو لاعب وسط ليفربول السابق، أن رحيل محمد صلاح نجم الريدز سيكون مفيدًا للنادي في المرحلة المقبلة.
وقال سيسوكو في تصريحات صحفية نقلتها شبكة بي بي سي البريطانية، إن مغادرة محمد صلاح لليفربول في المرحلة المقبلة سيكون مفيدًا للريدز، مشيرًا أن إدارة النادي لديها منالذكاء والقدرة على استقدام لاعبين في نفس المستوى والإمكانات.
وأضاف نجم ليفربول السابق أن محمد صلاح يعدَّ من أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأندية الكبرى في أوروبا تطمح في الظفر بخدماته.
وارتبط اسم الدولي المصري محمد صلاح بالانتقال إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة بحسب العديد من التقارير الصحفية.
يذكر أن محمد صلاح يقدِّم مستويات رائعة رفقة فريقه ليفربول حيث ساهم في تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي بالإضافة أنه بات قريبًا من تحقيق الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في حالة عدم إلغاؤه، كما أنه حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين.
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