محمد فضل الله: تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية مخالف للقانون

كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضة أنه ليس من حق اللجنة الأوليمبية أو أي جهة أخرى تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية لأن موعدها محددٌ بنص قاطع في القوانين واللوائح . وكان رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية قد ألمح إلى وجود مقترح بتأجيل الانتخابات بعد قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا . وقال فضل الله في تصريحات خاصة إن قانون الرياضة نص بشكل صريح على انعقاد الانتخابات عقب دورة الألعاب الأوليمبية أو انقضاء الأربع سنوات أيهما أقرب ، مشيرًا إلى أن القانون لم يتطرق إلى إقامة الأوليمبياد من عدمه ولكن العبرة في النص القانوني بموعدها .

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