نصائح “إسبانية” لنجم الهلال من أجل تسريع عودته للملاعب

لم يحرم العزل الصحي متوسط ميدان نادي الهلال السعودي “عبد الله عطيف” من متابعة برنامجه التأهيلي، عبر محادثات “فيديو” مع طبيبه الإسباني المعالج، في ظل انتشار فيروس كورونا في إسبانيا والعالم.

وبعد عودته من إسبانيا، حجز عطيف نفسه صحيًا داخل منزله، وهذا نتيجة قدومه من إحدى البلاد الموبوءة في أوروبا، وعلى الرغم من أن حالته الصحية جيدة، ولم تظهر عليه أعراض الكورونا الاولية، إلا أنه سيبقى في منزله لمدة 14 يومًا.

ووفقًا لمصادر صحيفة ”الرياضية”، يتلقى المايسترو السعودي، بصفة شبه يومية توصيات طبية جديدة، كي يطبقها داخل مقر سكنه، حيث يقضي فترة الحجر الصحي الاحترازي من فيروس كورونا، منذ عودته من أوروبا إلى السعودية.