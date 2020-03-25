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لم يحرم العزل الصحي متوسط ميدان نادي الهلال السعودي “عبد الله عطيف” من متابعة برنامجه التأهيلي، عبر محادثات “فيديو” مع طبيبه الإسباني المعالج، في ظل انتشار فيروس كورونا في إسبانيا والعالم.
وبعد عودته من إسبانيا، حجز عطيف نفسه صحيًا داخل منزله، وهذا نتيجة قدومه من إحدى البلاد الموبوءة في أوروبا، وعلى الرغم من أن حالته الصحية جيدة، ولم تظهر عليه أعراض الكورونا الاولية، إلا أنه سيبقى في منزله لمدة 14 يومًا.
ووفقًا لمصادر صحيفة ”الرياضية”، يتلقى المايسترو السعودي، بصفة شبه يومية توصيات طبية جديدة، كي يطبقها داخل مقر سكنه، حيث يقضي فترة الحجر الصحي الاحترازي من فيروس كورونا، منذ عودته من أوروبا إلى السعودية.
وخضع عطيف لجراحة في مدينة برشلونة الإسبانية 3 مارس الجاري، لمداواة رباطه الصليبي الذي تعرض لقطع في مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي 17 فبراير الماضي.
يذكر أن كامل نجوم الهلال السعودي يقضون فترات الحجر الصحي حاليًا، وقاموا بتوجيه رسائل لجماهير الزعيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أجل الحث على البقاء في البيت.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح “إسبانية” لنجم الهلال من أجل تسريع عودته للملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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