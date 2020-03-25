فيديو جميع أهداف زلاتان إبراهيموفيتش مع يوفنتوس

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لعب النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” بين صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي فى الفترة من 2004 الى 2006، قادماً من نادي أياكس الهولندي مقابل 16 مليون يورو.
وصلت عدد مشاركات إبراهيموفيتش مع السيدة العجوز فى الدوري الإيطالي“سيريا آ” الى 92 مباراة، سجل خلالهم 26 هدفاً، وسجل 3 أهداف فى 19 مباراة فى منافسات دوري أبطال أوروبا خلال موسمين.
وتم تجريد يوفنتوس من السكوديتيين (2004-2005 / 2005-2006) كجزء من الحكم على فضيحة “الكالتشيوبولي”، وهبط اليوفي إلى دوري الدرجة الثانية.
حاول الطاقم الجديد إقناع إبراهيموفيتش وغيره من اللاعبين البارزين بالبقاء مع يوفنتوس، لكن اللاعب ووكيله كانا مصرين على المغادرة، حيث هدد رايولا بإجراءات قانونية من أجل تخليص إبراهيموفيتش من عقده.
في 2006، إنتقل إبراهيموفيتش بقيمة 24.8 مليون يورو إلى إنتر ميلان، حيث وقع عقداً لمدة أربع سنوات، قادماً من يوفنتوس إلى النيراتزوري، وقال إبراهيموفيتش أنه مشجع للإنتر عندما كان صغيراً.
جميع أهداف زلاتان إبراهيموفيتش مع يوفنتوس
أفضل 5 أهداف لإبراهيموفيتش مع يوفنتوس
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