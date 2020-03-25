رياضة | البريمير ليج والكالتشيو.. الكشف عن الوجهة المحتملة لنجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البريمير ليج والكالتشيو.. الكشف عن الوجهة المحتملة لنجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن الوجهة المحتملة لنجم برشلونة المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن البريميرليج والكالتشيو وجهتان محتملتان للاعب برشلونة المُعار رافينيا.

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ويحظى رافينيا باهتمام عدد من الأندية الإنجليزية والإيطالية، خاصة وأن سعره معقول.

وينتهي عقد رافينيا مع برشلونة في 2021، ويملك شرطًا جزائيًا قدره 16 مليون يورو، ويلعب هذا الموسم معارًا مع سيلتا فيغو.